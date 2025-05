Advogado é nomeado como novo membro do TRE-PB

O advogado Rodrigo Clemente de Brito Pereira é o novo membro da corte eleitoral da Paraíba. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira 07 de maio.

Ele vai assumir a última vaga na corte eleitoral que surgiu pelo término do mandato da juíza Maria Cristina Paiva Santiago.

O advogado Rodrigo Clemente de Brito Pereira foi o mais votado entre os 32 candidatos que participaram do processo, que culminou com a lista tríplice do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB).

Ele obteve 18 dos 22 votos possíveis. A posse ainda vai ser definida nesta quinta-feira.

Para o presidente do TRE-PB, Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, a chegada do novo membro é motivo de alegria, completa a composição do Tribunal e contribui para desafogar ainda mais os processos eleitorais.

“Vejo também a necessidade de engajar o Dr. Rodrigo nos projetos e, com certeza, a chegada dele trará mais contribuição de qualidade para o TRE”.

O novo membro do TRE-PB é mestre em Direito e já possui mais de 10 anos de atuação nas áreas administrativa, constitucional, eleitoral, civil, tributária, criminal e previdenciária.

“Recebo com muita felicidade e honra esse desafio de compor o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba pela classe dos juristas. Espero desempenhar minhas funções com o equilíbrio, a seriedade e a justiça que já são marcas deste Tribunal”, declarou.

Confirma abaixo, o curriculum de Rodrigo Clemente de Brito Pereira:

– Graduado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba (2013) com láurea acadêmica.

– Pós-graduado em Direito Público (2016).

– Mestre em Direito pela Universidade Federal da Paraíba (2017).

– Especialista em Direito Civil e em Processo Civil (2023).

– Advogado com mais de dez anos de atuação nas áreas administrativa, constitucional, eleitoral, civil, tributária, criminal e previdenciária.

– Consultor legislativo do quadro efetivo da Assembleia Legislativa da Paraíba.

– Exerceu o cargo de Procurador-Geral Adjunto do Município de João Pessoa de 2017 a 2020.

– Foi professor visitante da Pós-graduação do Unipê – Centro Universitário de João Pessoa.

– Também aprovado nos concursos públicos para analista do Ministério Público da União, assessor técnico de controle interno da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (4 lugar), técnico de apoio ao processo legislativo do Senado Federal e analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (3 lugar).

– Autor do livro Inconstitucionalidade de reeleições sucessivas na che