TCE emite nota e pede desculpas à família de Arthur Cunha Lima

Após suspender a sessão extraordinária desta terça-feira, 06, e anunciar a morte, que não aconteceu, do ex-conselheiro Arthur Cunha Lima, o Tribunal de Contas do Estado emitiu uma nota de esclarecimento sobre o assunto.

O TCE reconheceu que deu a notícia de forma precipitada – chegando a suspender uma sessão em andamento – e pediu desculpas à família de Arthur. O ex-conselheiro segue internado na UTI em um hospital particular de João Pessoa.

Leia a nota:

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) vem a público apresentar desculpas à família do conselheiro aposentado Arthur Paredes Cunha Lima, aos seus amigos e à sociedade em geral pela veiculação, durante a sessão do Pleno desta terça-feira (6), de uma informação incorreta sobre seu falecimento.

Lamentamos profundamente o equívoco e esclarecemos que a informação foi divulgada de forma precipitada, sem a devida verificação. Tão logo o erro foi identificado, a correção foi feita ainda durante a sessão.

Informamos que o conselheiro aposentado Arthur Cunha Lima encontra-se internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Reiteramos nosso profundo respeito ao conselheiro Arthur Cunha Lima, à sua trajetória e à sua família, a quem dirigimos nossas sinceras desculpas por quaisquer transtornos causados, renovando nossos votos de pronto restabelecimento.

João Pessoa, 6 de maio de 2025

Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira

Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba