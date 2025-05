Buquê de flores e cestas de café da manhã são dois dos presentes mais procurados para homenagear no Dia das Mães, comemorado este ano neste domingo, dia 11 de maio. Para auxiliar o consumidor que vai comprar um desses dois produtos, o Procon-JP realiza pesquisa para indicar onde encontrar o local mais barato. É importante lembrar que os preços do buquê consideram o tipo de arranjo utilizado na finalização do produto.

No caso dos arranjos de flores, as diferenças estão bem significativas, a exemplo do buquê de lírio haste com oito, R$ 650,00, que oscila entre R$ 150,00 (Brunna Flores – José Américo) e R$ 800,00 (Flora Falcone – Manaíra), também a maior variação: 433,33%. A pesquisa levantou preços de 74 itens coletados em 18 estabelecimentos da Capital no dia 5 de maio.

Outras duas grandes diferenças foram registradas no buquê médio com 36 gérberas coloridas, R$ 425,00, com preços entre R$ 300,00 (Arte Flores – José Américo) e R$ 724,00 (Flora Falcone – Manaíra), variação de 141,61%; e no buquê médio misto com gérberas, lírios e rosas, R$ 355,00, que está com preços entre R$ 160,00 (Brunna Flores – José Américo) e R$ 515,00 (Flora Falcone – Manaíra), variação de 221,88%.

Mais variações

Outras variações bem aparentes encontradas pela pesquisa do Procon-JP ficaram com o buquê de lírio hastes com cinco, 400%, com preços entre R$ 100,00 (Brunna Flores – José Américo) e R$ 500,00 (Flora Falcone – Manaíra), diferença de R$ 400,00; e no buquê pequeno de gérberas coloridas com cinco, 333,33%, que oscila entre R$ 30,00 (Brunna Flores – José Américo) e R$ 130,00 (Arte Flores – José Américo), diferença de R$ 110,00.

Café da manhã

Os preços das cestas do café da manhã também levam em conta o tipo de material utilizado para o arranjo final, além da quantidade de itens alimentícios. O menor preço pode ser encontrado a R$ 60,00, que traz os seguintes produtos: um mini bolo de chocolate, quatro doces decorados, quatro salgados tamanho festa, 50g de biscoito, 80g de salpicão e um suco de laranja (Sonho Doce – Tambiá).

A cesta mais cara foi encontrada a R$ 590,00, com os seguintes produtos: torradas, pães doces e salgados, biscoitos finos, cookie artesanal, catupiry, Wolf, geleia, croissant (queijo e chocolate), quiche, polenguinho, cappucino em sachê, suco de uva, café (drip coffee), chá gelado alpino (bebida), frutas secas (morangos e uvas sem sementes), granola, frios (mussarela e peito de peru), patê, nutella, chocolates especiais (Ferrero Rocher), bolinho de laranja com calda de brigadeiro e raspinhas frescas (que vai numa mini boleira de 590,00 de madeira com tampinha de acrílico) (BDA – Baú de Afeto – Bancários).

Os locais (flores)

A pesquisa dos buquês de flores foi realizada nas seguintes floriculturas: Arte Flores e Brunna Flores (José Américo); Deda Flores (Varadouro); Moça Flores (Mercado Central); Moça Flores (Trincheiras); Flora Falcone e Crys Artes (Manaíra); Cristiano Flores e Eudes Flores (Bairro dos Estados); Paraíso Flores (Cruz das Armas); Floricultura Independência (Tambiá); e Rosa Mista (Jaguaribe).

Os locais (cesta do café da manhã)

Cacau Show (Shopping Tambiá); Zeny Doces e Salgados (Centro); Delícia de Café (Bairro dos Estados); Sonho Doce (Tambiá); Esthefany Cestas (Gramame); e BDA Baú de Afeto (Bancários).

Consulte a tabela completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjoaopessoa.pb.gov.br