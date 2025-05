Prefeitura de Campina Grande promove pré-conferência municipal da pessoa idosa

A Prefeitura de Campina Grande promove até a próxima sexta-feira, 09 de maio, a Pré-Conferência Municipal da Pessoa Idosa. As ações são coordenadas por meio da Gerência da Pessoa Idosa da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. As atividades tiveram início em 30 de abril nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), reunindo a comunidade em diversos bairros e nos distritos de Galante e São José da Mata.

O objetivo da pré-conferência é ouvir as demandas do público idoso no Município, promovendo debate e escutas com profissionais que trabalham na área, setores ligados a serviços voltados para idosos e a própria categoria, por meio da participação popular. Os eventos acontecem pela manhã e à tarde nos dois distritos e nos Cras dos bairros de Bodocongó, Malvinas, Pedregal, Liberdade, Três Irmãs, José Pinheiro, Borborema e Jeremias.

As discussões estão sendo dividas em cinco eixos, sendo eles: ‘Financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais’; ‘Fortalecimento de políticas para proteção à vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa’; ‘Proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa’; ‘Participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices’ e ‘Consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos da pessoa idosa como política de estado brasileiro’.

“Nós estamos organizando, dentro dos eventos, que estejam sendo deliberadas três propostas para cada ente federativo, que serão sistematizadas e apresentadas na Conferência Municipal, em 27 de maio, e em etapas posteriores, junto à eleição de delegados para nos representar nas conferências estadual e nacional que devem acontecer ainda este ano,” disse Rosemary Torres, gerente do Idoso da Semas.

De acordo com o secretário municipal de Assistência Social, Fábio Thoma, essa é mais uma forma de ouvir a comunidade para dar andamento aos trabalhos. “Precisamos saber quais os maiores entraves da categoria para tentar resolver e disseminar mais apoio e assistência aos idosos. E nada melhor do que ouvir o próprio público para identificar soluções e ampliar as políticas públicas”, afirmou o secretário.