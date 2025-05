Funjope se capacita para receber R$ 6,3 milhões da PNAB

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) enviou, nesta segunda-feira (5), para o Ministério da Cultura (MinC), o seu Plano de Ação da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal. Este é o procedimento para aderir à parceria com o Minc para implementação da PNAB na capital paraibana e capacitar o município para receber o valor de R$ 25.247.441,88, do Fundo Nacional de Cultura, dividido em cerca de R$ 6,3 milhões por ano. O recurso será utilizado até 2028.

“É muito importante essa ação que realizamos na tarde desta segunda-feira porque ela capacita a cidade de João Pessoa a receber cerca de R$ 6,3 milhões de reais oriundos da Política Nacional Aldir Blanc. A Funjope tem um histórico muito positivo de desenvolvimento das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo com recursos do Governo Federal, sobretudo, a partir do estabelecimento da PNAB e com a recriação do Ministério da Cultura que tem à frente a nossa ministra Margareth Menezes”, inicia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ano passado, conforme lembra o diretor, a Fundação desenvolveu 11 editais públicos ligados à Lei Aldir Blanc e conseguiu aprovar e pagar até 30 de dezembro mais de 400 projetos no Município, sendo João Pessoa considerada a Capital que mais e melhor investiu por meio da Lei Aldir Blanc.

“Isso nos deixa felizes, mas aumenta a nossa responsabilidade neste ano de 2025 quando pretendemos repetir o êxito no desenvolvimento dos editais”, enfatiza o diretor executivo da Funjope.

Marcus Alves lembra que a Funjope sempre realiza editais dialogados com o Conselho Municipal de Cultura, com os fóruns de cultura da cidade, com a comunidade de artistas e ressalta que isso tudo faz a diferença no desenvolvimento dos editais.

Recurso – Esse recurso será para fomentar a produção cultural da cidade, apoiar coletivos e empresas do setor cultural e premiar artistas, grupos e trabalhadores da cultura em geral.

A PNAB vai financiar projetos nos diversos segmentos da arte e da cultura, movimentando a economia criativa, contribuindo para a formação e qualificação profissional do setor e para a preservação do patrimônio cultural material e imaterial.