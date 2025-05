Campina Grande lança ações para mães atípicas nesta quarta-feira

A Prefeitura de Campina Grande inicia nesta quarta-feira, 07, uma série de ações voltadas para as mães atípicas do Município, assistidas pela Gerência da Pessoa com Deficiência, que recebem atendimento no Centro Dia, localizado no bairro Universitário. No local, elas receberão aulas de hidroginástica e treino funcional. Também serão oferecidas, neste mês, atividades de lazer e empreendedorismo.

As ações serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), por meio da Gerência da Pessoa com Deficiência.

A programação de atividades físicas, lançada neste mês de maio, período dedicado às mães, será mantida mensalmente, ao longo do ano, em um cronograma organizado pela Gerência.

Já os filhos das mães atípicas que têm Transtorno do Espectro Autista e Multideficiências também serão beneficiados com aulas de natação que acontecerão no Centro Dia. Grupos de mães e crianças já foram divididas em turmas pela manhã e tarde para as atividades.

No domingo, 11 de maio, Dia das Mães, mulheres do programa Colo Pra Mãe, que integram aulas de artesanato, estarão expondo e vendendo seus materiais no Shopping Partage, em uma loja que será inaugurada em uma parceria com a Prefeitura de Campina Grande.

Durante um mês elas terão a oportunidade de conseguir uma renda extra através da produção e comércio de laços, bolsas, crochês e outros tipos de artesanatos que produziram em aulas realizadas no Centro Dia.

No dia 13 de maio, mães atípicas que são servidoras da Semas poderão passar por escutas psicológicas e terapia corporal, nos turnos da manhã (9h às 12h) e à tarde (14h às 17h). E no dia 22 será realizada uma festa para as mães acompanhadas pela Gerência da Pessoa com Deficiência. Haverá shows de Ranniery Gomes e Banda Afrodite, a partir das 15h30 no Centro Dia.

Conforme a gerente Edna Silva, da Gerência da Pessoa com Deficiência, essas atividades são somadas aos trabalhos já desenvolvidos.

“Nós realizamos diversas ações ao longo do ano pensando nas nossas mães. Mas, aproveitamos o mês de maio para frisar o quanto elas são importantes. Destacamos que as atividades são voltadas para que elas melhorem a autoestima, se sintam seguras com seus empreendimentos e tenham dias para relaxar em meio às atribuições do dia a dia. Enquanto Prefeitura, sabemos que estamos no caminho certo”, disse Edna Silva.

Para o secretário municipal Fabio Thoma (Semas) é importante destacar um mês de ações para esse público.

“Outras mães acompanhadas pelos nossos serviços também serão alcançadas com algumas ações. Mas evidenciar um mês de atividades para mães de Pessoas com Deficiência é de grande importância, porque a luta delas no dia a dia é intensa e, enquanto gestão, termos a oportunidade de proporcionar mais lazer e descontração para elas e seus filhos é muito especial”, declarou o secretário.