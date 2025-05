A partir da quarta-feira (7), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a escolta do segundo transformador de energia eólica que cruzará rodovias federais da Paraíba.

A carga, que pesa 250 toneladas e é transportada por um comboio com 600 toneladas no total, sairá de Caaporã e seguirá até Soledade, em um deslocamento que levará oito dias, com término previsto para o dia 14 de maio.

O equipamento será levado a uma velocidade média de 7 km/h e passará por cidades como Alhandra, João Pessoa, Santa Rita, Gurinhém, Campina Grande e Pocinhos.

A PRF orienta os motoristas a buscarem rotas alternativas, pois o trânsito será parcialmente interrompido em diversos trechos ao longo do percurso.

Após chegar a Soledade, o transporte segue pelas rodovias estaduais com apoio do DER até o Complexo Eólico Serra da Palmeira.