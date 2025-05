O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado Administração, informa que os servidores públicos estaduais que recebem o Salário Família devem realizar a atualização cadastral obrigatória até este sábado, dia 10 de maio. O procedimento é necessário para a continuidade do pagamento do benefício e o cadastro ocorre regularmente nos meses de maio e novembro de cada ano.

A não atualização dos dados implica no cancelamento automático do benefício, por isso é fundamental que os servidores apresentem a documentação exigida dentro do prazo estipulado. O Governo da Paraíba paga o Salário Família a servidores com remuneração até R$ 1.906,04. O benefício, no valor de R$ 65 por filho, é pago mensalmente.

O processo pode ser feito de forma on-line, por meio do Portal do Servidor (www.portaldoservidor.pb.gov.br), utilizando o mesmo login e senha já utilizados para emissão de contracheques. O formulário de atualização está disponível na seção de Serviços Digitais.

Documentos necessários para a atualização:

• Cartão de vacina atualizado para crianças de 0 a 6 anos;

• Declaração de matrícula escolar para crianças de 7 anos até 13 anos e 11 meses;

• Laudo médico emitido pela Perícia Médica do Estado, no caso de dependente com deficiência (PcD);

• Cópia do contracheque do servidor.

Os servidores ainda podem realizar o procedimento presencialmente em João Pessoa, no setor de Protocolo da Secretaria de Estado da Administração (SEAD) no Centro Administrativo, nas unidades das Casas da Cidadania de Campina Grande, Guarabira, Patos e Itaporanga, ou ainda enviar a documentação por e-mail para: protocolo@sead.pb.gov.br.

A atualização garante o recebimento contínuo do benefício, destinado a auxiliar no sustento de filhos menores de 14 anos ou dependentes com deficiência.