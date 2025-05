PRF registra mais de 900 infrações nas BRs que cortam a Paraíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou às 23h59 do domingo (04) a Operação Dia do Trabalho. As ações alusivas à Operação iniciaram no dia 30 de abril de 2025 e tiveram o objetivo de manter a segurança viária, prevenir sinistros e fiscalizar condutas irregulares por parte dos motoristas.

Este ano, o feriado caiu na quinta-feira, o que possibilitou alguns municípios decretassem ponto facultativo na sexta-feira, formando um feriadão. Essa flexibilização elevou consideravelmente o fluxo de veículos nas rodovias, intensificando o desafio de garantir a segurança viária durante o período. Os resultados operacionais obtidos escancaram a urgência dos condutores adotarem uma postura mais responsável no trânsito.

Fiscalização

Foram fiscalizados durante todo o período da Operação 1.515 veículos e 1.893 pessoas foram fiscalizadas com abordagem. Radares portáteis de velocidade operados pelos policiais rodoviários federais registraram um total de 341 imagens na Paraíba. Foram realizados 1.344 testes de alcoolemia, sendo uma pessoa detida por embriaguez ao volante. Ao todo, durante a Operação Dia do Trabalho, 76 veículos foram tirados de circulação devido às irregularidades flagradas durante as fiscalizações.

Infrações de trânsito

Durante a Operação Dia do Trabalho na Paraíba, um total de 876 infrações de trânsito foram registradas, um número que lança luz sobre a persistente desatenção e o desrespeito às normas de segurança viária por parte de alguns condutores. Essa quantidade expressiva de autuações, apesar do aumento na fiscalização, sublinha a urgência de uma maior conscientização e mudança de comportamento para garantir estradas mais seguras para todos.

Criminalidade

As ações de combate ao crime também foram intensificadas. Ao todo, 13 pessoas foram detidas por crimes diversos.

Óbitos

Apesar do reforço no policiamento por parte da PRF durante a Operação, cinco vidas foram tragicamente ceifadas em sinistros de trânsito que poderiam ter sido evitados.

A intensificação da fiscalização demonstra o compromisso dos policiais em garantir a segurança nas rodovias, mas os números alarmantes evidenciam a necessidade de uma mudança de comportamento por parte dos condutores.

É fundamental que todos respeitem as leis de trânsito, em especial os limites de velocidade e a manutenção da distância de segurança, para reduzir significativamente o risco de sinistros e preservar vidas. A imprudência ao volante continua sendo a principal causa de tragédias nas nossas rodovias.