Cosméticos e bijuterias são alvo de fiscalização do Imeq-PB na semana do Dia das Mães

O Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba (Imeq-PB) está realizando a Operação Especial do Dia das Mães 2025 em todo o Estado. A ação, deflagrada na última sexta-feira (2), acontece até esta quarta-feira (7), com o objetivo de garantir a segurança dos consumidores na compra de presente, a exemplo de itens de perfumaria, cosméticos e bijuterias.

De acordo com o superintendente do (Imeq-PB), Arthur Galdino, a operação teve início pela Grande João Pessoa e pela região polarizada pela cidade de Campina Grande, onde mais de 50 estabelecimentos já foram fiscalizados. Nenhuma irregularidade foi identificada até o momento. A ação segue por outros centros comerciais do Estado, como Patos, Sousa e Cajazeiras.

Durante esse trabalho, os fiscais do Imeq-PB, estão verificando a indicação de peso e as informações obrigatórias nas perfumarias e nos cosméticos. Já nas bijuterias, está sendo averiguado nas peças se há presença de concentração de cádmio ou chumbo, iguais ou superiores, em peso, a 0,01% do metal presente no produto, o que é proibido devido ao risco de intoxicação.

Na operação de fiscalização, segundo o superintendente do Imeq-PB, também é constatado se o produto está em conformidade com a legislação, informando os dados do fabricante ou do importador, CNPJ, país de origem, composição, cuidados de conservação e indicação de tamanho, tudo descrito em língua portuguesa.

“Vale ressaltar que essas fiscalizações que garantem a segurança do consumidor, através da informação sobre a qualidade e origem dos produtos acontece durante todo o ano; sendo intensificada em períodos específicos, a exemplo do Dia das Mães”, destacou Arthur Galdino, lembrando que esse período e a época do Natal são as datas comemorativas de maiores movimentações no mercado paraibano.

Com isso, de acordo com a legislação vigente, os estabelecimentos comerciais que estiverem vendendo produtos com irregularidades poderão sofrer penalidades do Imeq-PB, a exemplo de multas que variam de R$ 100 a R$ 1,5 milhão.

Portanto, o consumidor paraibano deve estar sempre atento na hora de adquirir os presentes para o Dia das Mães e, em caso de discordância, registrar uma denúncia na Ouvidoria do Imeq-PB, pelo contato: 0800 281 7411 ou e-mail: ouvidoria.imeq@imeq.pb.gov.br, caso suspeite de qualquer irregularidade na hora da compra.