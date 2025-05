Podcast: agrônomo explica as potencialidades do bioma Caatinga

Durante o quadro “Sou do Campo”, no programa Conexão Caturité, o professor e engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros, do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB, falou sobre as potencialidades do bioma Caatinga, em homenagem ao Dia Nacional da Caatinga, celebrado em 28 de abril.

Fábio ressaltou a importância do uso racional da água, da cobertura do solo, da escolha de espécies adaptadas ao semiárido e da valorização das forragens nativas e da palma na alimentação animal.

Ele também destacou o uso sustentável da vegetação nativa, como a extração legal de madeira e o cultivo de abelhas nativas para produção de mel.

O professor reforçou que, apesar dos desafios climáticos, o semiárido é produtivo e pode ser bem aproveitado com planejamento, técnicas adequadas e assistência especializada.

Ouça o podcast