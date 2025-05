Podcast: Uama destaca o papel das instituições de longa permanência para idosos

No quadro Momento Uama, o programa Conexão Caturité abordou um tema de extrema relevância: as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), que substituíram os antigos asilos.

A especialista em envelhecimento saudável destacou a crescente demanda por essas instituições, especialmente com o aumento do número de idosos no Brasil.

As ILPIs podem ser públicas ou filantrópicas, com algumas sendo pagas, e têm a missão de proporcionar cuidados adequados aos idosos que não têm condições de viver de forma independente. A especialista explicou ainda o trabalho de fiscalização, realizado por um comitê interinstitucional, que visa garantir que esses locais atendam às normas de qualidade e ofereçam dignidade aos idosos.

Além disso, foi discutida a importância do Centro Dia, uma alternativa à permanência, que oferece cuidados diurnos, evitando o isolamento e promovendo o bem-estar social, sem que o idoso precise ficar longe de sua família.

O Momento UAMA também reforçou a importância de dar carinho e amor aos nossos idosos, enfatizando que o cuidado familiar é fundamental para a saúde emocional e o prolongamento da vida. O amor, segundo a especialista, é essencial no cuidado com os idosos, e todos devem fazer o possível para proporcionar um ambiente digno e cheio de afeto.

Ouça o podcast