Lucas Ribeiro inaugura mais uma creche em Pitimbu

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, inaugurou, nesta sexta-feira (2), a creche Joana de Morais, localizada em Pitimbu, no Litoral Sul paraibano.

O investimento foi de R$ 1,1 milhão, por meio de um convênio firmado entre o Governo do Estado e a Prefeitura. A unidade integra as 213 creches previstas pelo programa Paraíba Primeira Infância.

“Esse programa tem feito a diferença na vida de muita gente. Mesmo sendo uma responsabilidade dos municípios, a nossa gestão, a partir da sensibilidade do governador João Azevêdo, está chegando junto para proporcionar um futuro melhor a essas crianças e facilitar a rotina dos pais, que precisam trabalhar com a tranquilidade de saber que seus filhos estão seguros. Estamos entregando conforto, segurança, bem-estar e, acima de tudo, promovendo o desenvolvimento integral na primeira infância”, declarou o vice-governador durante a inauguração.

A creche tem capacidade para atender 100 crianças de 0 a 5 anos. O espaço é equipado com salas de aula, sala de leitura, cozinha, lactário, lavanderia, berçário, entre outras dependências. Rizelda dos Santos, mãe da pequena Maria Ísis, de 3 anos, aprovou a estrutura.

“Ficou linda e confortável. Essa creche representa o futuro dela. Eu sou marisqueira, levanto ainda de madrugada para trabalhar, e ter a minha filha com esse cuidado significa tudo para a gente”, ressaltou.

A prefeita de Pitimbu, Adelma Cristovam, agradeceu a parceria com o Governo do Estado para a construção da nova creche. “Sou muito grata pela atenção com essa necessidade de oferecer uma educação de qualidade às nossas crianças. É muito importante para nós termos parcerias como essa, com o objetivo de melhorar a vida das pessoas”, afirmou.

A inauguração contou ainda com a presença do deputado estadual Eduardo Carneiro e de lideranças políticas locais.