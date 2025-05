Caged: Campina Grande supera marca dos 1.200 novos postos de trabalho

O município de Campina Grande chegou a marca de 1.265 novos postos de trabalho gerados somente no primeiro trimestre de 2025. A atualização do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referente ao mês de março, divulgada nesta quarta-feira (30), trouxe mais um saldo positivo pra cidade. No período, foram 233 novos empregos, resultado de 3.776 admissões, ante 3.543 desligamentos.

Para lembrar ao leitor, em fevereiro foram 475 e em janeiro 557 novos postos de trabalho formais na Rainha da Borborema. Este, inclusive, é o 14º mês de saldo positivo de Campina no Caged, reforçando que, apesar dos percalços, o trabalho de fortalecimento do mercado local e, nos bastidores, o de atração de novas empresas, a exemplo da mineira (Bartofil), vem funcionando na cidade.

Na atualização de março, Campina Grande foi na contramão da Paraíba. O estado teve saldo negativo com a perda de 916 postos de trabalho, resultado de 19.526 admissões, ante 20.442 demissões. Falando de cidade que faz frente à Campina em alguns pontos, Caruaru, no vizinho estado de Pernambuco, também amargou saldo negativo com perda de 126 empregos em março.

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama, celebrou mais um saldo positivo na geração de empregos em Campina Grande, conforme a mais nova atualização do Caged.

“Chegamos a 109.411 postos de trabalho formais em Campina Grande, com o 14° mês de saldo positivo na geração de empregos da cidade, mesmo com a incerteza do mercado e economia brasileira atualmente. Sem falar no seguido crescimento também da formalização de novos empreendimentos no município. É o resultado do trabalho de uma gestão que se empenha e muito para seguir fortalecendo a geração de emprego e renda do seu lugar”, comemorou Tâmela.

Potencial empreendedor

Segundo dados da plataforma ‘Empresas’ do Gov.br, Campina Grande teve 550 novos negócios somente no mês de março. No ano já são 2.110, sendo 960 em janeiro e 600 em fevereiro.