Podcast: tire suas dúvidas sobre pagamento do 13º salário pelo INSS

No quadro Minha Aposentadoria do programa Conexão Caturité, o gerente regional do INSS, Marcos Vinícius, esclareceu dúvidas dos ouvintes sobre aposentadoria, benefícios por incapacidade e pagamento do 13º salário.

Ele explicou que quem trabalhou com carteira assinada pode ter direito a benefícios mesmo após parar de contribuir, desde que esteja dentro do chamado “período de graça”.

Também orientou sobre simulações de aposentadoria pelo aplicativo ou site Meu INSS, detalhou o calendário do 13º dos aposentados e falou sobre o pagamento de retroativos.

Marcos reforçou ainda os canais oficiais para solicitação de serviços: o aplicativo Meu INSS e a central 135.

