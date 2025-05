Podcast: Conexão traz reflexão sobre o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho

No quadro Saúde em Dia, o Conexão Caturité destacou o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, celebrado em 28 de abril. A data também marca o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho.

Para falar sobre o tema, o programa contou com a participação de Miguel Dantas, diretor de Vigilância em Saúde de Campina Grande. Ele ressaltou as ações realizadas no município durante o Abril Verde, campanha dedicada à conscientização sobre a saúde do trabalhador.

Miguel destacou a atuação do Sereste — Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador — que atende mais de 70 municípios e atua tanto na fiscalização quanto na promoção de políticas públicas de prevenção e reabilitação. Também mencionou o Serasa, serviço voltado à reabilitação de trabalhadores, especialmente os vinculados ao serviço público.

Ele enfatizou a importância da parceria com o Ministério Público do Trabalho e a necessidade de garantir o cumprimento das leis trabalhistas para proteger o bem-estar dos profissionais. Segundo o diretor, Campina Grande vem avançando na aplicação de políticas robustas e ativas na área de saúde do trabalhador.

Ouça o podcast