Governador prestigia solenidade em comemoração aos 70 anos do 1° Grupamento de Engenharia

O governador João Azevêdo prestigiou, na noite dessa quarta-feira (30), a solenidade de comemoração pelos 70 anos do 1° Grupamento de Engenharia (1° Gpt E). Durante o evento, realizado na sede do Grupamento, em João Pessoa, o chefe do Executivo estadual parabenizou a atuação da unidade militar ao longo dessas sete décadas na Paraíba, com destaque para obras hídricas, como a perfuração de poços artesianos, e de infraestrutura, como construção e recuperação de rodovias.

Durante a solenidade, ponto alto de uma série de atividades que começou no dia 27 de abril, dia do aniversário do 1° Gpt E, João Azevêdo destacou ainda a responsabilidade social do Batalhão com os paraibanos.

“A celebração de 70 anos desse Batalhão é um momento extremamente importante. O 1° Grupamento de Engenharia tem desempenhado um papel fundamental não só para a engenharia, mas também na sua estrutura, contemplando toda a região Nordeste e estados do Norte. Quando a gente fala em Grupamento de Engenharia, a gente tem muito orgulho de ser a sede dele aqui em João Pessoa”, disse.

O comandante do 1° Gpt E, general Alessandro da Silva, ressaltou em seu discurso parte de um editorial da revista lançada em comemoração aos 70 anos do Batalhão. “Esta publicação, de forma modesta, busca apresentar informações e imagens históricas que demonstram a magnitude e a atuação da engenharia do Exército em prol da Defesa e do desenvolvimento do Brasil, contribuindo, decisivamente, para o progresso do País.”

O comandante do Comando Militar do Nordeste (CMNE), ao qual o 1° Gpt E é subordinado, general Maurílio Ribeiro, também lembrou a vasta atuação do 1° Grupamento de Engenharia ao longo dos 70 anos de existência.

“Seja no cumprimento da missão do Exército brasileiro, voltado à defesa da Pátria, mas também no atendimento das mais diversas demandas da nação brasileira, como os mais de nove mil quilômetros de rodovia em que o Grupamento se envolveu, com destaque para a duplicação da BR-101 aqui no Estado da Paraíba; mais de 500 quilômetros de ferrovia com a participação do Grupamento, assim como dos cinco aeroportos. E principalmente naquelas obras de bem-estar para a população brasileira, como os 1.100 açudes e 2.500 poços artesianos”, acrescentou.

A solenidade em comemoração aos 70 anos do 1° Grupamento de Engenharia foi prestigiada por diversas autoridades civis e militares, a exemplo do secretário executivo chefe da Casa Militar do Governador, coronel Marques Júnior, e do deputado estadual João Gonçalves.