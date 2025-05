Governador libera viaduto Luciano Agra e destaca importância da obra, em João Pessoa

O governador João Azevêdo liberou, na manhã desta quarta-feira (30), a parte superior do Viaduto Prefeito Luciano Agra, no bairro de Água Fria, em João Pessoa, para o tráfego de veículos.

A estrutura tem 700 metros de extensão e passa sobre a BR-230, com três faixas de rolamento no sentido Bayeux e três no sentido Cabedelo, proporcionando mudanças significativas no trânsito da região.

Com a liberação dessa parte da obra, as equipes vão concluir os serviços na parte inferior do viaduto. Essas intervenções incluem ajustes no entorno do prédio da Prefeitura de João Pessoa, melhorias no acesso à Avenida Ranieri Mazille e a conclusão do sistema de drenagem de águas pluviais.

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual ressaltou a importância da obra para a melhoria da mobilidade urbana de João Pessoa. “Com essa intervenção, o motorista vai passar menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. Nessa primeira etapa, nós liberamos o trânsito na parte de cima do viaduto para que a gente possa concluir a parte de baixo nos próximos 90 dias. O viaduto leva o nome do prefeito Luciano Agra, uma homenagem a um grande homem público, um grande gestor e cidadão que se dedicou inteiramente à cidade de João Pessoa”, frisou.

Ele também elencou outras obras de mobilidade urbana executadas pelo Governo da Paraíba na Capital paraibana. “Nós entregamos a ponte das Três Ruas, estamos executando a ligação do Altiplano com o Hospital Universitário, o viaduto do Bairro das Indústrias que representam investimentos importantes e melhoram a vida das pessoas”, acrescentou.

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, celebrou mais um investimento entregue à cidade. “O governo assumiu essa obra, nós fazemos os serviços complementares dentro do compromisso e da nossa parceria para cuidar das pessoas para que tenhamos cada vez mais qualidade de vida, desenvolvimento sustentável e um futuro cada vez melhor”, disse.

O superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB), Carlos Pereira, evidenciou mais uma obra de infraestrutura realizada pela gestão estadual. “João Pessoa cresceu muito e, por isso, estamos fazendo intervenções para melhorar o tráfego de veículos e essa obra vai juntar um viaduto com o outro e terão mais duas rotatórias que serão feitas para dar acesso ao Geisel e outros bairros”, explicou.

Ao todo, estão sendo investidos mais de R$ 50 milhões de recursos próprios do estado com a finalidade de melhorar a fluidez do trânsito e facilitar o deslocamento de milhares de motoristas que circulam diariamente pelos bairros Cristo Redentor, Água Fria, Ernesto Geisel, José Américo e Rangel.

Estiveram presentes o vice-governador Lucas Ribeiro; o vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra; e do secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga.