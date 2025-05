Cobap suspende repasse da Associação de Aposentados, Pensionistas e Idosos de Campina

A Associação de Aposentados, Pensionistas e Idosos de Campina Grande comunicou, nesta quarta-feira (30), durante participação no programa Conexão Caturité, que os repasses mensais enviados pela Confederação Brasileira de Aposentados, a Cobap, foram suspensos a partir deste mês.

A informação foi repassada pela Federação das Associações da Paraíba, ligada à confederação nacional.

De acordo com o presidente da entidade campinense, Romualdo Figueiredo, a interrupção dos repasses ocorre após denúncias de fraudes em sindicatos recém-criados, que estariam envolvidos em irregularidades nos cadastros de aposentados e no uso indevido do sistema de desconto direto no benefício do INSS.

Romualdo explicou que, tradicionalmente, a Cobap recebe os valores descontados dos associados e repassa uma parte à federação estadual, que, por sua vez, destina os recursos às associações locais. “A COBAP desconta 13%, a federação fica com 15%, e o restante vinha para a associação. Mas neste mês, nada foi repassado”, afirmou.

A associação, que completou 38 anos de fundação no último dia 21 de abril, informou que mantém as atividades com recursos próprios e que já sente os impactos da suspensão. Uma viagem dos associados, programada para o Dia das Mães, está mantida graças a economias internas, mas será necessário um esforço conjunto. “Pedimos que os sócios confirmem presença e contribuam com parte da alimentação”, disse o presidente.

Apesar das dificuldades, Romualdo reforçou o compromisso da associação com a transparência e afirmou que a entidade seguirá ativa. “É lamentável que entidades sérias paguem pelos erros dos outros. Mas vamos continuar lutando. Desistir jamais”, concluiu.

Ouça o podcast