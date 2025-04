A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) de Campina Grande anunciou que o sistema de transporte coletivo urbano funcionará em escala reduzida durante o feriado do Dia do Trabalhador, nesta quinta-feira, 1º de maio. A informação foi repassada por Aracy Brasil, coordenadora de transportes do órgão.

De acordo com Aracy, a operação dos ônibus seguirá o mesmo padrão dos domingos. “A frota começa a circular às 6h da manhã e o último horário parte do Terminal de Integração às 20h, com destino aos bairros. É importante que a população se programe e consulte os horários, pois os ônibus seguirão os mesmos itinerários e horários de um domingo”, explicou.

Além disso, a STTP reforçou um lembrete importante: no sábado, 4 de maio, acontecerá mais uma edição do programa Tarifa Zero, que vem sendo considerado um sucesso a cada mês. Nesse dia, a população poderá utilizar os ônibus gratuitamente a partir das 5h da manhã até as 22h30.

“O Tarifa Zero tem registrado vitórias importantes com o aumento no número de passageiros e é uma oportunidade para que as pessoas se desloquem tranquilamente pela cidade”, destacou Aracy Brasil.

A STTP orienta que os usuários fiquem atentos aos horários e planejem seus deslocamentos com antecedência para evitar transtornos.