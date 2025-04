Semana S do Comércio: João Pessoa receberá atividades gratuitas

Nos dias 16 e 17 de maio, João Pessoa vai receber uma série de atividades gratuitas dentro da programação da Semana S do Comércio. O maior evento integrado do Sistema Comércio vai acontecer em todo o Brasil e levará lazer, cultura, entretenimento, conhecimento e cidadania à população, além de palestras para incentivar o desenvolvimento e a inovação do setor terciário nacional.

Na Paraíba, a programação do dia 16 de maio acontece no Teatro do Sesc Centro de Cultura, Arte e Esporte em João Pessoa e é destinada aos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Neste dia, a Fecomércio realizará a segunda edição do Innovation Day, que trará palestras e oportunidades de negócios para os participantes.

Entre os temas abordados estão: Cultura da Inovação, com o palestrante Silas Serpa; Performance empresarial: o poder da neurociência para potencializar vendas, atendimentos e resultados estratégicos, com Lori Crízel; o Painel Evolu.ia, com Beatriz Ribeiro, Andrea Formiga, Filipe Andson, Alda Rosa; e Emoções, conexões e tecnologia para dominar o futuro, que será a palestra de encerramento com Danni Suzuki.

Além disso, haverá um momento para startups apresentarem soluções para a área do comércio, serviços e turismo; e o evento também marcará o lançamento do livro comemorativo dos 75 anos da Fecomércio Paraíba.

Já no dia 17 de maio, toda a população poderá desfrutar de uma programação repleta de atividades no Parque da Lagoa, no Centro da capital.

O evento contará com diversas ações e serviços para a sociedade, como: cortes de cabelo; oficinas de gastronomia, beleza e informática; massagens; palestra e análise cromática com Renata Brindeiro; orientações de saúde bucal; aferição de pressão arterial; acupuntura auricular; exposição do artista popular paraibano Babá Santana; consultoria de imagem; oficina de culinária para crianças; orientações de como elaborar seu currículo; exposição de robôs; aula de pilates solo, ginástica, apresentação do Trio de Forró do Sesc Paraíba, do Coral de Idosos, da Turma da Patrulha Canina e Divertidamente com a Imaginart; show de Osmídio Neto e o show de encerramento com Dorgival Dantas.

A inscrição para os interessados é solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado às instituições beneficiadas pelo Banco de Alimentos Mesa Brasil Sesc. Para se inscrever gratuitamente na Semana S e também conferir toda a programação é só acessar o site https://cncsemanasbrasil.facedoor.events/pb e escolher a data.