Prêmio Sebrae de Jornalismo tem categoria para universitários

Estudantes de comunicação podem se inscrever no Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) 2025. Após o sucesso do ano passado, quando o concurso lançou pela primeira vez a oportunidade voltada aos universitários, a 12ª edição da premiação vai novamente contemplar as produções de estudantes de Jornalismo, Rádio e TV, Radialismo e correlatos, de instituições de ensino superior de todo o Brasil, com a categoria especial Jornalismo Universitário.

As pautas devem abordar aspectos ligados ao empreendedorismo, com foco nos pequenos negócios. Podem concorrer à categoria especial Jornalismo Universitário conteúdos jornalísticos (nas modalidades texto, áudio, vídeo ou fotojornalismo) desenvolvidos como prática acadêmica dentro de disciplinas do curso de graduação, que tenham sido publicados em veículos laboratórios da universidade.

Para participar, é necessário que os graduandos estejam, em 2025, matriculados em um curso de graduação em Comunicação Social, ou que tenham concluído a graduação entre 2024 e 2025. No caso dos recém-formados, a produção inscrita precisa ter sido feita quando ainda eram estudantes.

Dentro da categoria especial Jornalismo Universitário, os estudantes poderão concorrer com, no máximo, três trabalhos. No entanto, não há limite de inscrições por instituição de ensino. Nessa edição, o PSJ vai receber conteúdos veiculados entre 3 de junho de 2024 e 8 de junho de 2025. Portanto, os estudantes de comunicação ainda podem produzir matérias para concorrer.

Os estudantes interessados em participar já podem se inscrever e acessar o regulamento completo no site da premiação, disponível no link: https://premiosebraejornalismo.com.br. As inscrições seguem abertas até o dia 9 de junho.

Caminho até a premiação

Assim como nos anos anteriores, a 12ª edição do PSJ será realizada em três etapas: a primeira, em nível estadual, classificará os concorrentes para a etapa regional, que definirá os finalistas da etapa nacional.

Na etapa nacional, os vencedores das categorias Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo serão premiados com um notebook. Dentre os quatro, será selecionado o vencedor do Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo, que receberá também um celular de última geração – mesmo prêmio que será ofertado ao ganhador da categoria especial Jornalismo Universitário.

Sobre o PSJ

O Prêmio Sebrae de Jornalismo é uma oportunidade para os profissionais de imprensa darem visibilidade aos conteúdos que produzem e serem reconhecidos pela excelência jornalística.

Criado pelo Sebrae, a iniciativa tem o objetivo de prestigiar as melhores reportagens sobre o universo do empreendedorismo, veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira.

São quatro categorias principais (Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo) e uma categoria especial (Jornalismo Universitário).

Também será concedida uma premiação especial na etapa nacional: Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo.

Inscrições: 7 de abril a 9 de junho de 2025.

Período de veiculação dos conteúdos que podem concorrer: 3 de junho de 2024 a 8 de junho de 2025.

Tema geral do prêmio: Empreendedorismo com foco nos pequenos negócios.

Subtemas sugeridos: Bioeconomia, Pequenos Negócios e COP-30; Inovação e Startups; Produtividade e Competitividade; Inclusão Produtiva e Desenvolvimento Territorial; Transformação Digital; Empreendedorismo Feminino; Políticas Públicas e Legislação; Acesso a Crédito e Gestão Financeira; Empreendedorismo Social.