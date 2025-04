Pedal do Maio Amarelo em Campina Grande terá sorteio de bicicletas

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP) convida ciclistas e toda a população para participar do Pedal Maio Amarelo, que acontece nesta quarta-feira (30), a partir das 19h30. A concentração será no Parque Evaldo Cruz (Açude Novo), com saída e chegada no mesmo local, após um percurso pelas principais ruas e avenidas da cidade.

Durante o evento, além da pedalada, os participantes concorrerão ao sorteio de bicicletas e outros brindes. A inscrição é gratuita e pode ser feita por meio do link disponível na bio do Instagram da STTP.

De acordo com Diego Max, representante da STTP, a ação busca mais do que incentivar o uso da bicicleta: “O Pedal Maio Amarelo tem como objetivo fortalecer a campanha, disseminando uma mensagem de paz e de um trânsito mais seguro para toda a Paraíba. Queremos sensibilizar a população sobre a importância de seguir as leis de trânsito e adotar comportamentos mais seguros no dia a dia”, destacou.

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Em Campina Grande, a abertura oficial da campanha será marcada pela pedalada, que passará por pontos como o Parque do Povo, Açude Velho e Câmara de Vereadores.

“Você, ciclista, está mais do que convidado. Venha pedalar conosco e abrir o Maio Amarelo em grande estilo”, reforçou Diego Max.

A STTP orienta que os participantes levem capacete e itens de segurança, além de manterem o espírito de cooperação e respeito durante todo o percurso.