Inovação: Crea-PB automatiza notificações pelo WhatsApp

O Crea-PB segue avançando na modernização de seus serviços e acaba de anunciar mais uma inovação: a partir de agora, após o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou a efetivação do Visto, o profissional receberá, automaticamente, uma notificação via WhatsApp. A novidade proporciona ainda mais agilidade e transparência no acompanhamento dos processos.

Para receber as notificações, é necessário que o profissional mantenha seus dados atualizados no Sistema de Informação e Acompanhamento de Trabalhos Técnicos (Sitac). A medida integra a política de desburocratização e valorização da experiência dos profissionais da área tecnológica.

O presidente do Crea-PB, engenheiro Renan Azevedo, comemorou mais essa conquista, lembrando que, somente no mês de abril, este é o segundo importante passo rumo à modernização.

“Recentemente, lançamos também a placa da ART, que agora pode ser gerada eletronicamente e impressa pelo próprio profissional, dando mais autonomia e rapidez ao processo”, destacou Renan.