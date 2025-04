A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) realizou, na tarde desta terça-feira (29), sessão especial conjunta com a Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) para debater os impactos ambientais da poluição do Rio Jaguaribe. O vereador Fábio Carneiro (SDD) e o deputado estadual Eduardo Carneiro (Solidariedade) foram os autores da sessão.

O vereador Fábio Carneiro falou sobre as motivações para a realização da sessão. “O tema tem tido uma grande amplitude a nível mundial e teremos aqui no Brasil a realização da COP 30 em Belém do Pará e o nosso município que é o foco principal, através do Rio Jaguaribe que corta toda a cidade, tem sido contaminado nas últimas décadas, não só pela questão do esgotamento sanitário, mas também por grandes indústrias e comerciantes que vem se utilizando desse mecanismo para poluir o Rio. Chegou a hora de termos um olhar mais crítico e ao mesmo tempo de fiscalização para que esse Rio seja revitalizado”, afirmou.

O parlamentar afirmou que, pelos estudos que estão sendo realizados pela Prefeitura de João Pessoa, através da secretaria do Meio Ambiente, mostram que no percurso do Rio que passa pela Mata do Buraquinho a água fica mais limpa. “Como a mata é mais fechada e não existe esse desordenamento urbano, a água nesse trecho é limpa. Por isso tudo o que vier em benefício do meio ambiente, nós fiscalizaremos na CMJP, porque essa causa também é uma das nossas bandeiras de luta”, acrescentou.

O deputado estadual Eduardo Carneiro falou da importância de discutir a temática. “Mais uma vez um momento muito importante em que trataremos sobre um tema extremante sensível e que merece toda atenção e todo debate, não apenas da ALPB, mas também das Câmaras Municipais envolvidas com a problemática, como a de João Pessoa e Cabedelo”, destacou.

Segundo o parlamentar, é importante discutir temas que causam impacto, não apenas momentâneo, mas também futuro, como o meio ambiente. “Nesse momento temos que ter atenção e por isso da realização dessa sessão com órgãos e instituições que trabalham com a temática, para escutar as reivindicações e possamos dar os devidos encaminhamentos”, pontuou.

Marco Túlio, líder do Movimento ‘Esgotei’, falou das condições do Rio Jaguaribe atualmente. “O Rio hoje está bastante poluído, mas isso não é de hoje, vem de décadas acontecendo essa poluição, mas a população precisa se unir, junto ao poder público, para transformar essa realidade, porque o Rio está vivo. Estamos fazendo incursões dentro dele e nas margens e vemos muitos animais, como capivaras, jacarés e estamos aqui para dizer que ele está vivo e precisamos protegê-lo”, colocou.

“É um importante debate e todos os envolvidos, a exemplo da ALPB, Câmara Municipal de João Pessoa e Cabedelo, além da Universidade, estão unidos em prol do diálogo, para trazer soluções, através desse trabalho conjunto, fiscalizando e cobrando para que as ideias apresentadas saiam do papel e se tornem realidade”, defendeu o vereador da cidade de Cabedelo, Saulo Dantas (Solidariedade).

A professora do Departamento de Ecologia da UFPB, Cristina Crispim, disse que algumas soluções baseadas na natureza estão sendo usadas como medidas para despoluição de rios. “Conseguimos melhorar a qualidade ambiental tanto do Rio Jaguaribe como em outros e vimos que é possível, a baixo custo, colocando substratos artificiais, melhorar a qualidade da água, reduzindo os nutrientes que fazem com que as plantas que ajudam a estragar a água cresçam demais e também evitando que entrem mais nutrientes através do tratamento adequado dos esgotos. Se conseguirmos tratar o esgoto e fazer a bioremediação no Rio nós conseguimos vencer essa problemática”, falou, acrescentando que deve existir uma conscientização por parte dos empresários de não despejar poluentes nos Rios, como tamb&ea cute;m fiscalização por parte dos órgãos competentes.

Antônio Elizeu, falou que mais importante do que salvar o Rio, é salvar as pessoas que estão em risco na área do Rio. “O Rio é importante, mas qualquer família é mais importante do que ele. A situação é complexa. O Rio Jaguaribe tem 15 quilômetros de extensão e as comunidades que vivem ali são formadas por mais de duas mil famílias e dessas 900 estão em áreas de risco, risco de vida, pois muitas viviam em cima de esgotos e antes de olhar o Rio tínhamos que olhar para essas famílias”, falou Antônio Elizeu, coordenador geral do Programa João Pessoa Sustentável.

Participaram ainda da sessão especial conjunta os vereadores Milanez Neto (MDB); Mô Lima (PP); Rômulo Dantas (Mobiliza); Thiago Pessoa, diretor de manutenção e operação da Cagepa; Welison Silveira, secretário de Meio Ambiente de João Pessoa; Marina Gadelha, advogada de Direito Ambiental; entre outros.