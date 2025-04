Energisa amplia sistema elétrico para o Polo Turístico Cabo Branco

Reforçando seu compromisso com o desenvolvimento da Paraíba, a Energisa inaugurou na manhã desta quarta-feira (30), a ampliação da subestação de Paratibe, garantindo mais qualidade e confiabilidade no fornecimento de energia para a região do novo Polo Turístico do Cabo Branco e região.

A obra também irá beneficiar a população dos bairros Valentina, Praia do Sol, Paratibe, Jacarapé, além das praias do Conde, como, por exemplo, Jacumã. A entrega faz parte do plano de investimentos da Energisa para o estado.

O projeto incluiu também a construção de 10 km de uma nova Linha de Distribuição em Alta Tensão de 69kV, interligando as subestações Mangabeira e Paratibe, o que significa mais robustez e flexibilidade na gestão do sistema elétrico.

As obras incluem, ainda, a substituição do transformador de força por um de maior potência, passando de 25 para 33MVA. Além da expansão da subestação e construção da linha, também foi construída uma nova base operacional no local, gerando eficiência e mais agilidade no atendimento às ocorrências da região.

Com um investimento aproximadamente de R$ 25 milhões, a nova Subestação Paratibe agrega mais disponibilidade de energia para dar suporte ao crescimento, não só do empreendimento turístico, mas também ao desenvolvimento de João Pessoa, além de preparar a rede para futuras expansões.

“Essa entrega reflete o nosso compromisso com a Paraíba. Temos realizado investimentos contínuos, prudentes e alinhados com as necessidades de expansão do estado e, em João Pessoa, especialmente com a chegada do Polo Turístico do Cabo Branco, é fundamental termos uma infraestrutura de energia que esteja em linha e dê o suporte a todo o potencial de crescimento que nossa capital. Estamos trabalhando para garantir energia de qualidade para quem mora, trabalha e investe na Paraíba”, destacou Marcio Zidan, Diretor Presidente da Energisa Paraíba.

A nova infraestrutura deve beneficiar mais de 170 mil clientes em toda região, incluindo o turismo, o comércio e os serviços, setores que tendem a se expandir ainda mais com os novos empreendimentos previstos. Com a rede mais robusta, o fornecimento de energia ganha estabilidade, o que é decisivo para a instalação de hotéis, restaurantes, shoppings e centros de serviços que devem surgir com o avanço do Polo Turístico e o crescimento da população na área.

Investimentos 2024

A expansão da subestação de Paratibe faz parte de um ciclo histórico de investimentos. Em 2024, foram cerca de 10 entregas relevantes como, por exemplo, as ampliações das subestações Tambaú, Cabedelo, Sapé, Bananeiras, Catolé do Rocha, Uiraúna, Borborema e Bela Vista, além da construção de novos alimentadores e instalação de religadores.

Para este ano, os recursos serão direcionados, sobretudo, ao atendimento de novas cargas, para suporte ao crescimento do estado, e estão distribuídos em todas as regiões da Paraíba.

Estão previstas, por exemplo, ampliação das linhas de distribuição de energia, como de Bayeux, Rio Tinto e Mussuré; a modernização e automação de redes, possibilitando mais rapidez na recomposição em caso de ocorrências na rede elétrica; além de melhorias na qualidade do nível de tensão e renovação da frota. Nos anos anteriores, foram priorizados investimentos em obras de infraestrutura, que agregaram mais robustez ao sistema elétrico da Paraíba.