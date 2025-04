O Sindicato dos Comerciários de Campina Grande divulgou a programação de atividades que marcarão as celebrações e reflexões pelo Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio. De acordo com o presidente da entidade, José Rogério, além de momentos de lazer para a categoria, também estão previstas mobilizações em defesa de direitos trabalhistas.

José Rogério reforçou que, conforme a convenção coletiva de trabalho, o comércio de Campina Grande poderá funcionar no feriado de 1º de maio, desde que sejam garantidos aos trabalhadores o pagamento da remuneração extra, o direito à folga compensatória e o fornecimento de vale-transporte, além da comunicação prévia sobre a escala. “É importante que os trabalhadores fiquem atentos aos seus direitos nesse dia, conforme está garantido na convenção”, pontuou.

Além das questões sindicais, o Sesc Açude Velho será palco de uma grande festividade no feriado, voltada aos trabalhadores do comércio e seus familiares. A programação inclui shows de duas bandas de pagode, sorteio de brindes, brincadeiras e atividades de lazer. A final do campeonato de futsal, realizado em parceria entre o Sesc e o sindicato, também será disputada no local.

Já no dia 30 de abril, véspera do feriado, o sindicato participará de um ato unificado que reunirá diversas centrais sindicais e movimentos sociais para refletir sobre as lutas da classe trabalhadora. A concentração está marcada para as 15h, na Praça da Bandeira.

Entre as pautas defendidas estão a redução da jornada de trabalho para o regime seis por um, a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e a taxação das grandes fortunas.