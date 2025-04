Desembargador Ricardo Vital é o novo suplente do TRE

Em sessão realizada nesta quarta-feira (30), o Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) escolheu, de forma unânime, o desembargador Ricardo Vital de Almeida para compor o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) como membro suplente. A sessão foi conduzida pelo presidente da Corte estadual, desembargador Fred Coutinho.

A indicação foi recebida com entusiasmo pelos pares, em especial pelo vice-presidente do TRE e corregedor eleitoral, desembargador Márcio Murilo, que fez elogios ao colega. Em sua fala, Márcio Murilo comparou Ricardo Vital a um “Pelé” da magistratura, destacando sua integridade, competência, seriedade e espírito de cooperação. Segundo ele, a presença de Vital no TRE-PB reforça o compromisso da Justiça Eleitoral com a lisura e a segurança dos processos eleitorais.

“Ricardo Vital só tem a contribuir com os esforços do TRE para garantir eleições seguras e honestas. É uma escolha que engrandece o tribunal e fortalece nossa democracia”, afirmou Márcio Murilo, ao parabenizar a Corte pela decisão.

O presidente do TJPB, Fred Coutinho, também destacou a confiança na atuação do novo integrante do TRE-PB. “Ao lado dos desembargadores Márcio Murilo, Oswaldo Trigueiro e Aluizio Bezerra, Ricardo Vital certamente contribuirá para um brilhante trabalho na liderança da Justiça Eleitoral. O maior beneficiado com essa escolha é a sociedade paraibana”, declarou.