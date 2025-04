Na terça-feira, 29, mais uma tarde de discussões na sede da Secretaria de Assistência Social (Semas), sobre a vasta programação da Ação Intersetorial 2025. A ação que este ano completa a décima edição conta com um trabalho intersetorial, que envolve as Secretarias de Educação (Seduc), Saúde (SMS), Cultura (Secult), Secretaria de Esportes Juventude e Lazer (Sejel), além da parceria do Conselho de Direito e Defesa da Criança e do Adolescente (CMDDCA).

Entre os vários pontos discutidos pelos representantes durante a reunião, estão os critérios de abordagem na ação, que este ano contará com 130 servidores da Semas e da Saúde, divididos entre Parque do Povo e Distritos, logística de divulgação, entre outros. A ideia é que o evento possa ser divulgado também durante a realização do Maior Quadrilhão do Mundo e Maior Bolo de Milho do Mundo, que acontece no dia 10 de junho, o qual reúne milhares de forrozeiros no PP.

A programação envolve ainda pit stop e capacitações de todos os servidores de cada Secretaria que irão atuar na ação, como forma de ampliar o verdadeiro sentido da Ação Intersetorial que é proteger crianças e adolescentes de vários tipos de violações dos seus direitos, como abuso e exploração sexual, mendicância, venda e consumo de bebidas alcoólicas, entre outras situações de risco.

“Para que tudo isso aconteça estamos organizando a capacitação dos servidores e a novidade é que este ano ela envolverá várias secretarias, que estarão presentes na ação. A ideia é que todos estejam alinhados sobre como a ação funciona, especialmente em relação às abordagens que envolvem crianças, adolescentes e seus familiares, e tudo precisa ser com muita cautela e cuidado”, ressalta o coordenador geral da ação, Paulineto Sarmento.

Paulineto afirma ainda que a capacitação envolverá ainda os barraqueiros, ambulantes (gasoseiros), motoristas, abordadores, profissionais de saúde, de educação, pessoas que atuam nas portarias do PP e distritos, e todo o pessoal da segurança privada, que precisam entender que a função das equipes, não é proibir a presença de crianças e adolescentes na festa, e sim, orientar para que essa presença seja de forma saudável e segura, aliás, a cultura é um direito de todos.

Um outro ponto importante é a divulgação com antecedência da Portaria emitida pela Vara da Infância e Juventude, através do juiz Perilo Lucena, que regulamenta o horário em que crianças e adolescentes devem permanecer no local da festa. “Já nos reunimos com o pessoal da Arte Produções, empresa organizadora do João de Campina Grande. A ideia é que até a próxima semana a Portaria já vai estar pronta. Galante inclusive terá uma Portaria específica, já que as pessoas que trabalham no local, envolve em sua maioria núcleos familiares, e precisamos ter um olhar mais criterioso neste sentido”, reforçou Paulineto Sarmento.

“Estamos correndo contra o tempo, para garantir esse ano uma Ação Intersetorial ainda mais intensa e organizada, até porque a expectativa é de uma festa ainda maior do São João de Campina Grande, por isso também precisamos reforçar esse trabalho que visa sobretudo, proteger as nossas crianças e adolescentes de todo tipo de vulnerabilidade, durante os festejos juninos”, pontuou o secretário da Semas, Fábio Thoma.