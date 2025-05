Abandono e insegurança marcam área externa da Rodoviária de João Pessoa

A área externa do Terminal Rodoviário de João Pessoa está tomada por mato alto, lixo e abandono. As imagens feitas no local mostram claramente o descaso, que vai além da sujeira: moradores denunciam a insegurança gerada pela situação.

Seu José de Lima, que passa pelo terminal todos os dias rumo ao trabalho em Santa Rita, relatou que o matagal tem servido de esconderijo para assaltantes. “No fim da tarde, eles roubam celulares e se escondem aqui. Já vi muitos relatos, principalmente de mulheres”, contou.

Moradores cobram ações imediatas do poder público. “Isso é uma vergonha. No centro da cidade, onde chega gente do estado inteiro, a situação é essa. Só lembram da gente na eleição”, desabafou José.

*com informações da TV Cabo Branco