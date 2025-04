Recarga do Passe Livre Estudantil vai começar para alunos da rede estadual

Os alunos da rede estadual de ensino, do 9º ano ao ensino médio, que já fizeram seu cadastro para o programa Passe Livre Estudantil vão receber a primeira carga com créditos nos cartões do transporte público coletivo no próximo dia 07 de maio.

O anúncio foi feito pelo secretário de Educação do Estado, Wilson Filho, nesta terça-feira.

O programa vai garantir gratuidade para o acesso aos ônibus nas cidades de Campina Grande, João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita e Bayeux, a fim de permitir o deslocamento de casa até a escola, ida e volta.

Na Rainha da Borborema, o cadastro está sendo feito em um espaço instalado no Terminal de Integração do Parque Evaldo Cruz.

O procedimento está sendo realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem intervalo para almoço, e aos sábados das 8h às 13h.

Os estudantes, que precisarão de um documento oficial com foto para o cadastro, receberão um cartão que começará a receber a recarga correspondente a 44 passagens todos os meses.

De acordo com a Secretaria de Educação do Estado, o programa Passe Livre Estudantil também contempla alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas modalidades presencial e semipresencial, além de incluir o benefício da gratuidade da passagem para acompanhantes de estudantes com deficiência.

Em caso de dúvidas, outras informações podem ser obtidas no site do Sitrans, através do endereço www.sitranscg.com.br, ou através do canal oficial do sindicato no Instagram, pelo perfil @sitranscg.