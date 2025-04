Prefeitura de João Pessoa decreta ponto facultativo nesta sexta-feira

A Prefeitura de João Pessoa determinou ponto facultativo para o expediente desta sexta-feira (2) e os servidores públicos municipais da Capital. Nesta quinta-feira (1º) é feriado de Dia do Trabalho. O decreto será publicado no Diário Oficial do Município. Nestes dias sem expediente, os serviços essenciais estarão funcionando para atender à população da Capital.

A gestão municipal assegura à população serviços que não podem parar mesmo em dias de feriado e ponto facultativo. Assim, os atendimentos de urgência e emergência nos hospitais públicos, bem como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão sempre a postos nestes dias. A Semob mantém equipes de agentes de mobilidade em plantão para realizar o ordenamento do trânsito e atender às ocorrências.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) funciona com plantão 24 horas todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Em caso de necessidade, a população deve acionar o serviço pelo WhatsApp 98831-6885, pelo número 199 ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado grautitamente nas plataformas Play Store e AppStore.

A Emlur vai realizar os serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares normalmente, conforme a programação diária, e os de varrição na calçadinha e catação na faixa de areia das praias.