A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), deu início às ações para avaliar a situação de saúde de integrantes da etnia indígena venezuelana Warao, que moram em abrigos e vilas da capital paraibana. Nesta terça-feira (29), equipes da Vigilância em Saúde da SMS atenderam moradores de uma vila localizada no bairro do Roger.

A atividade faz parte dos encaminhamentos definidos pela SMS para reforçar os cuidados com a saúde dessa população após uma sequência de eventos críticos ocorridos nos últimos 30 dias que apontaram vulnerabilidade sanitária e epidemiológica nas moradias desse grupo de imigrantes, incluindo casos de leptospirose.

Durante as ações, os profissionais avaliam a situação de saúde individual de cada morador, realizam a notificação se houver casos suspeitos de leptospirose e outros agravos, além de realizar coleta de amostra biológica para diagnóstico. Também é realizada desratização no local, se necessário. Nos próximos dias, serão promovidas ações de assistência com a oferta de vacinação, testes rápidos e serviços odontológicos.

De acordo com a diretora da Vigilância em Saúde, Renata Albuquerque, a busca ativa é fundamental para que agravos sejam identificados e, assim, sejam tomadas as medidas necessárias para tratamento dos pacientes e reforço nos cuidados com a saúde desta comunidade. “É imprescindível a investigação de todos os Waraos residentes em João Pessoa, pelas questões higiênico-sanitárias identificadas nos últimos dias e, sobretudo, pelas trocas de residência e visitas entre os membros”, explicou.

Casos de leptospirose – Até o momento foram confirmados oito casos de leptospirose entre os integrantes da comunidade Warao, sendo seis residentes em um abrigo no Centro, um caso no bairro do Roger e um em Jaguaribe. Os pacientes estão sendo acompanhados e apenas uma segue internada para tratamento da doença.

Promoção e prevenção à saúde – Por meio do Departamento Municipal de Saúde para Imigrantes e Refugiados, a SMS tem intensificado as ações assistenciais com foco na promoção da saúde básica e prevenção de doenças. Desde o início de 2023, o trabalho vem sendo desenvolvido com o objetivo de garantir um cuidado contínuo à saúde dos imigrantes.

Para assegurar essa assistência, o núcleo conta com uma equipe multiprofissional composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem e uma assistente social. Juntos, esses profissionais realizam o mapeamento dos grupos atendidos, monitoram suas necessidades e levam aos abrigos acompanhamento do planejamento familiar, vacinação e medicamentos.