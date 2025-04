A Prefeitura de Campina Grande publicou nesta terça-feira (29) o Decreto n.º 4.917/2025, que estabelece ponto facultativo nas repartições públicas municipais na próxima sexta-feira, 2 de maio. A medida foi assinada pelo prefeito constitucional do município e tem como objetivo ampliar as comemorações do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio.

Segundo o decreto, a decisão visa valorizar os servidores públicos, favorecer a integração familiar e promover o bem-estar físico e emocional dos trabalhadores municipais, ao estender o feriado com um “feriadão” de quatro dias.

Ficam excluídas da medida as atividades essenciais, como o atendimento emergencial à saúde e demais serviços que, por sua natureza, não podem ser interrompidos. Cada secretaria ficará responsável por garantir o funcionamento mínimo necessário dessas áreas.

Os atendimentos em setores como escolas, secretarias e repartições administrativas devem ser retomados normalmente na segunda-feira, 5 de maio.