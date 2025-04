Pesquisa para preços de hortifrútis registra variação no abacaxi e alta diferença no alho

A variação no preço da unidade do abacaxi chega a 333%, registra pesquisa de preços para hortifrútis da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor realizada em supermercados e feiras livres da Capital.

O produto está oscilando entre R$ 3,00 (Galego das Frutas – Mercado de Mangabeira) e R$ 12,99 (Supermercado Menor Preço – Bairro dos Estados), diferença de R$ 9,99.

Mas a maior diferença do levantamento ficou com o quilo do alho, R$ 17,99, que está com preços entre R$ 30,00 (Rei das Frutas e Verduras – Mercado do Bairro dos Estados) e R$ 47,99 (Supermercado Latorre – Torre), variação de 59,97%.

A pesquisa do Procon-JP foi realizada no dia 28 de abril e traz preços de 76 itens, exemplo de vários tipos de folhagens, frutas, verduras, produtos da terra entre outros, coletados em 19 estabelecimentos.

Mais diferenças – Outras duas grandes diferenças foram encontradas no quilo do kiwi, R$ 14,50, que oscila entre R$ 24,99 (SuperFácil – Água Fria) e R$ 39,49 (Supermercado Latorre – Torre), variação de 58,02%; e no quilo do feijão verde, R$ 13,99, que está com preços entre R$ 15,00 (Hortifruti Nordestino – Mercado de Mangabeita) e R$ 28,99 (Supermercado Bemais – Bancários), variação de 93,27%.

Mais variações – A pesquisa traz, ainda, duas variações bem significativas: no quilo da banana Maçã, 275%, que está com preços entre R$ 4,00 (Pomar da Economia – Mercado de Mangabeira) e R$ 15,00 (Rei das Frutas e Verduras – Mercado do Bairro dos Estados), diferença de R$ 11,00; e no quilo da melancia Baby, 259,60%, que oscila entre R$ 2,50 (Galego das Frutas – Mercado de Mangabeira) e R$ 8,99 (Supermercado Manaíra – Manaíra), diferença de R$ 6,49.

Os locais – A pesquisa do Procon-JP levantou preços nos seguintes supermercados: Manaíra (Manaíra); Menor Preço (Bairro dos Estados); Assaí Atacadista (Epitácio Pessoa); Latorre (Torre); Bemais e Carrefour (Bancários); Rede Compras (Bessa); e SuperFácil (Água Fria).

Mercados públicos – Central (Tony das Verduras, Manoel das Verduras e Mundo das Verduras); Bairro dos Estados (Rei das Frutas e Verduras e Tita das Verduras); Torre (Zuca da Macaxeira, Pomar Sertanejo e Zé das Frutas); Mangabeira (Galego das Frutas, Pomar da Economia e Hortifruti Nordestino).

Consulte a pesquisa completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjoaopessoa.pb.gov.br