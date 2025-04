Feriadão: ponto facultativo nas repartições estaduais

Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Administração, informa que será facultativo o expediente da próxima sexta-feira, dia 2 de maio, nas repartições públicas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual.

A medida considera a data posterior ao feriado nacional do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio (quinta-feira). A portaria que oficializa o ponto facultativo, assinada pelo secretário de Administração do Estado, Tibério Limeira, será publicada na edição desta quarta-feira (30) do Diário Oficial do Estado. O Governo ressalta que os serviços essenciais deverão ser mantidos.