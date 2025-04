O Sindicato dos Comerciários de Campina Grande está promovendo uma série de atividades alusivas ao Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio. Em entrevista à Rádio Caturité FM, José Rogério, representante da categoria, destacou as ações realizadas, como o tradicional torneio de futebol de salão e apresentações culturais: “Essa grande festividade é alusiva ao Dia do Trabalhador”, afirmou.

Rogério também lembrou que abril é o mês dedicado à conscientização sobre saúde e segurança no trabalho, conhecido como Abril Verde, e lamentou o falecimento recente de um comerciário vítima de acidente de trabalho em uma farmácia de Campina Grande.

“É lamentável. Ficamos solidários com a família sobre essa triste notícia. O sindicato tomou todas as providências e encaminhou a denúncia ao Ministério Público do Trabalho, cobrando que tudo seja investigado e devidamente esclarecido”, ressaltou.

Durante o mês, o sindicato participou de diversas ações junto ao Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e outras entidades, reforçando o compromisso com a saúde e segurança dos trabalhadores.