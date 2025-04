Dia do Trabalhador: SESI realiza atividades em municípios da Paraíba

Data mundialmente destinada a celebrar o Dia do Trabalhador, o primeiro de maio será de muito lazer e competições esportivas para os profissionais que atuam no setor industrial do estado. Reforçando a sua missão de promover saúde e bem-estar para o industriário, o SESI Paraíba vai oferecer, em cinco municípios, uma série de atividades gratuitas para os trabalhadores que desejam aproveitar a data de uma forma especial ao lado de seus familiares e colegas de profissão.

De acordo com a instituição, as atividades de esporte, saúde e lazer serão realizadas, na próxima quinta-feira, nas unidades do SESI em João Pessoa, Rio Tinto, Campina Grande, Patos e Sousa. Entre os destaques da programação, estão a realização de torneios de futebol e futsal, ações recreativas nas piscinas, música ao vivo e atividades especiais para as crianças.

Em João Pessoa, onde a programação será realizada das 8h às 15h, os industriários e seus dependentes poderão participar de aulão de hidroginástica, festivais de natação e judô, além de torneios de futebol, futsal, futevôlei e beach tennis. Também durante o 1º de maio, serão oferecidos teste glicêmico, aferição de pressão, avaliação dos índices corporais, dicas de nutrição e sessões de massagem, reforçando entre os participantes a importância dos cuidados com a saúde.

E, como a proposta é oferecer diversão para toda a família, durante a quinta-feira as crianças também poderão desfrutar de uma programação especial, com oficinas de pintura no rosto e esculturas com balões, atividades recreativas na piscina e jogos de tabuleiro.

Já em Rio Tinto, a unidade do SESI vai oferecer ao público atividades recreativas no parque aquático, além de torneios de futsal, beach tennis, tênis de mesa e dominó. O espaço ficará aberto aos industriários e seus dependentes das 8h às 15h.

Também no 1º de maio, outra unidade do SESI Paraíba que abrirá as portas para receber o público é a localizada no distrito industrial de Campina Grande. O espaço funcionará das 8h às 16h, com atividades na piscina, torneio de futebol, música ao vivo e brinquedos infláveis para as crianças.

Por sua vez, a unidade do SESI no município de Patos vai oferecer em sua programação torneio de futebol society, festival de natação, música ao vivo e atividades recreativas e brinquedos para as crianças. O horário de funcionamento será das 8h às 15h.

Ainda no sertão paraibano, o SESI também vai promover atividades especiais em alusão ao primeiro de maio no município de Sousa, das 8h às 15h. Entre os destaques da programação, estão os serviços de saúde, como aferição de pressão, teste glicêmico e avaliação da composição corporal, além de música ao vivo, recreação infantil, atividades na piscina e torneios de futsal, tênis de mesa e dominó.

Com essa vasta programação em suas unidades regionais, a expectativa do SESI Paraíba é receber cerca de 2.500 pessoas em todo o estado, cumprindo com a sua missão de promover saúde, lazer e bem-estar para os trabalhadores da indústria, além de homenageá-los em uma data tão importante e simbólica como é o primeiro de maio.

Corrida Nacional

Além das programações especiais em suas unidades regionais, o SESI Paraíba também vai promover no dia primeiro de maio, em Campina Grande, a 1ª Corrida Nacional do SESI. Com largada prevista para 6h, em frente ao SESI Museu Digital, o circuito oferece opções com 5 e 10 quilômetros, estimulando a prática de exercício físico e o cuidado com a saúde.

Para quem se inscreveu na corrida, que será realizada simultaneamente em 22 estados brasileiros, a retirada do kit do participante ocorrerá nestas terça e quarta-feira, no SESI Prata, localizado na Rua Pedro II, nº 767. O horário de funcionamento é das 10h às 20h.

Mais informações estão disponíveis por meio do telefone (83) 99669-1887.