Campina Grande terá ônibus gratuito neste sábado

A Prefeitura de Campina Grande realiza neste sábado, dia 3 de maio, mais uma edição do programa Tarifa Zero. Será uma excelente oportunidade para que, através da gratuidade no transporte público, o cidadão possa, por exemplo, garantir o presente do Dia das Mães (11 de Maio). Todas as linhas que compõem o transporte público na cidade estarão incluídas e o serviço pode ser utilizado quantas vezes o cidadão quiser durante o dia.

O serviço já garantiu mais de 1 milhão de passagens gratuitas desde o final de 2023. O Tarifa Zero acontece todo primeiro sábado de cada mês e já é sucesso em Campina Grande, podendo ser utilizado democraticamente por quem mora na cidade ou simplesmente está na Rainha da Borborema e precisa utilizar o transporte público.

“É um programa que já caiu no gosto do campinense e é um verdadeiro marco no transporte público da Paraíba. Esse mês o tarifa zero tem um caráter especial em função do Dia das Mães. Então a pessoa já pode garantir a compra do presente economizando. Visitar lojas no comércio no Centro, ir até algum shopping… sem falar que pode usar quantas vezes quiser durante o dia. A importância do programa é comprovada através de números, já que cresce consideravelmente o número de passagens em dias de programa, se comparado a sábados normais”, destacou o superintendente da STTP, Vitor Ribeiro.

O cidadão pode acompanhar as linhas em tempo real através do aplicativo MobiCG, disponível gratuitamente nas lojas Android e IOS. Para informações, retiradas de dúvidas ou sugestões entre em contato através do WhatsApp 3341-1517.