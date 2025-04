O coordenador de Turismo de Campina Grande, Pablo Jatobá, destacou o intenso trabalho realizado pela gestão municipal para promover o destino no cenário nacional e internacional. Em entrevista recente, ele ressaltou que a comunidade local tem sido fundamental para fortalecer a imagem da cidade, mantendo Campina como um destino forte e seguro para operadores turísticos em todo o país.

“A gente tem trabalhado forte, planejando e executando ações de relacionamento com empresas que vendem produtos turísticos e com eventos que promovem nosso destino. Também temos investido em capacitação interna do nosso ecossistema, aproximando toda a cadeia produtiva do turismo da gestão municipal. Essa aproximação é essencial para estimular novos investimentos, tanto públicos quanto privados”, afirmou.

Nos últimos meses, a Coordenadoria de Turismo participou de importantes eventos do setor, reforçando a divulgação da cidade já com foco no São João 2025. Pablo Jatobá citou a participação na WMT, em Maceió, onde mil agentes de viagens foram capacitados e o estande de Campina Grande foi destaque; no road show da Azul Viagens, em Recife, onde a cidade foi uma das cinco representantes do São João do Nordeste; e na feira Latin America, em São Paulo, considerada a principal feira turística da América Latina no primeiro semestre, com mais de 30 mil visitantes.

“Temos mostrado a mobilidade urbana, a infraestrutura turística e o potencial que Campina Grande oferece. Nosso trabalho é constante, porque turismo exige evolução diária, mensal e anual. Não podemos nos ausentar desse mercado competitivo”, explicou.

Pablo também adiantou que a equipe já planeja a participação em novos eventos no segundo semestre, como a feira BNT em Fortaleza, a ABAV Expo e a Festuris Gramado, reforçando a estratégia de divulgar os principais produtos turísticos da cidade: o Maior São João do Mundo, o Carnaval da Paz e o Natal Iluminado.