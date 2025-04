Prefeitura de João Pessoa oferece curso gratuito de operador de caixa

A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de João Pessoa (Sedhuc), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), está oferecendo o curso gratuito de operador de caixa. A formação, que tem início em 5 de maio, visa capacitar jovens e adultos para o mercado de trabalho, ampliando as possibilidades de geração de renda e inserção profissional.

Para garantir a vaga, os interessados devem ter a idade mínima de 16 anos e o ensino fundamental II completo. A pré-inscrição é realizada em um dos 13 Centros de Referência de Assistência Social (Cras). No ato da inscrição, será necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade.

As vagas são limitadas a 20 alunos e as aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h30, na Escola Senac Dom Ulrico, localizada na Avenida João Machado, nº 1214, no bairro Jaguaribe — entre o Hospital São Vicente de Paula e a Central de Velórios Sempre.

Inscrição presencial – Após a conferência, a equipe do Cras emitirá um encaminhamento, que deverá ser anexado à documentação. Em seguida, o candidato deverá se dirigir à Escola Senac Dom Ulrico para efetivar sua matrícula presencialmente. Os candidatos menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável, que também deve portar RG e CPF.

Centros de Referência – Encontre o Cras da sua região acessando o link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/centro-de-referencia-de-assistencia-social-cras/