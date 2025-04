A Prefeitura de João Pessoa paga os salários dos servidores públicos municipais referentes a este mês de abril nesta terça-feira (29) e quarta-feira (30). O calendário de pagamentos foi definido pelas Secretarias de Administração (Sead) e de Finanças (Sefin) e acontece dentro do mês trabalhado, conforme a política de valorização dos servidores da gestão do prefeito Cícero Lucena.

De acordo com a equipe econômica da gestão municipal, o pagamento acontece nesta terça-feira para os servidores aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município (IPM). Já na quarta-feira, recebem seus proventos os servidores da ativa, entre efetivos, comissionados e prestadores de serviço.

“Desde 2021, quando Cícero Lucena assumiu a Prefeitura de João Pessoa, implantou uma política de valorização dos servidores municipais, que também passa pelo pagamento dos salários dentro do mês trabalhado. Na próxima quinta-feira, primeiro de maio, quando é celebrado o Dia do Trabalhador, nosso servidor tem muito a comemorar”, afirmou Valdo Alves, secretário de Administração de João Pessoa.