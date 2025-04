Prefeitura de João Pessoa abre R$ 700 mil em linhas de crédito

Mais de R$ 700 mil serão liberados em linhas de crédito para os inscritos no ‘Programa Eu Posso’, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) da Prefeitura de João Pessoa, nesta terça-feira (29). De acordo com o edital 002/2025, serão contemplados 81 micro e pequenos empreendedores da Capital. A assinatura e a entrega dos contratos acontece no auditório do Shopping Sebrae, no Bairro dos Estados, às 8h30.

Nesta edição, mais de 60% dos contemplados são do sexo feminino, num total de 49 mulheres e 39,51% são do sexo masculino, representando 32 beneficiados. Deste montante, 45,68% se inscreveram como pessoa jurídica, representando 37 empresas e 39,49% como pessoa física, num total de 44 empreendedores. Do valor total liberado pela Prefeitura, R$ 445.200,00 (60,51%) foram destinados aos contratos de pessoa jurídica e R$ 290.500,00 (39,49%) para pessoa física, totalizando R$ 735.700,00.

Balanço – Desde que foi implantado o programa ‘Eu Posso’ já beneficiou 2.829 empreendedores. As mulheres são maioria no quadro geral, 1.711, representando 60,48% dos beneficiados e 1.118 são homens, representando 39,52% do total. A Prefeitura já liberou mais de R$ 17,5 milhões em crédito e beneficiou empreendimentos localizados em 73 bairros e comunidades da Capital. Mais do dobro dos beneficiados fizeram a inscrição como Pessoa Física (70,13%), um total de 1.924 empreendedores. Já como Pessoa Jurídica se inscreveram 845 empresas (29,87%).

Quem pode participar – As linhas de crédito do ‘Eu Posso’ são financiamentos direcionados a pequenos empreendedores formais e informais, maiores de 18 anos ou legalmente emancipados, residentes e domiciliados em João Pessoa e Pessoa Jurídica (MEI e ME), também sediados na Capital e com cadastro ativo junto à Receita Federal.

Os créditos da linha tradicional podem chegar ao valor de R$ 8 mil para pessoa física e de R$ 15 mil para crédito empresarial (pessoa jurídica). O pagamento pode ser dividido em até 24 parcelas mensais fixas, com carência de até três meses quando houver investimento em capital fixo ou misto. Para investimento apenas em capital de giro, o pagamento será de até 12 parcelas e sem carência. As taxas de juros são de 0,9% ao mês.

Programa ‘Eu Posso’– O Programa Municipal de Apoio aos Pequenos Negócios – ‘Eu Posso’, é regido pela Lei nº 14.223/2021, criado para apoiar micro e pequenos negócios do município e para fomento da economia local.