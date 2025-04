Pagamento do funcionalismo público estadual referente a abril já tem datas definidas

O pagamento do funcionalismo público estadual referente ao mês de abril será efetuado nesta terça (29) e quarta-feira (30).

No primeiro dia, recebem os aposentados e pensionistas e, no segundo dia, os servidores da ativa das administrações direta e indireta.

O anúncio foi feito pelo governador João Azevêdo, nesta segunda-feira (28), durante o programa semanal Conversa com o Governador, transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara.

“Nós iremos injetar R$ 770 milhões na economia do estado com o pagamento da folha de abril, reforçando o nosso compromisso de pagar sempre dentro do mês trabalhado, o que movimenta o comércio e gera emprego e renda”, frisou o chefe do Executivo estadual.

Calendário de pagamentos:

29/04 – pagamento dos salários dos servidores aposentados, pensionistas e reformados

30/04 – pagamento dos salários dos servidores da ativa das administrações direta e indireta