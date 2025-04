A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Obras (Secob), avança com ritmo acelerado na construção do Parque Linear da Ramadinha, um dos principais projetos urbanos em execução na zona oeste da cidade. Somente o Parque Linear já conta com 38% das obras executadas, enquanto a creche, que integra o mesmo projeto, já atingiu aproximadamente 20% de execução.

O contrato geral da obra, que contempla a urbanização do parque, a construção de uma creche, a implantação do sistema de esgotamento sanitário e a requalificação do campo de futebol, já alcançou cerca de 30% de execução.

Neste momento, as equipes atuam simultaneamente nas duas áreas que compõem o Parque Linear. Equipamentos como o Pet Place, as quadras de areia, a academia popular e os quiosques estão com a execução bastante adiantada. Já a ciclovia e o passeio, que se estendem por todo o perímetro do parque, estão sendo executados de forma integrada com o andamento das demais estruturas.

Outro ponto importante da obra é a construção da creche. Já foram concluídas as fundações, as vigas baldrames e os pilares da edificação. Atualmente, os trabalhos estão concentrados na montagem e concretagem do vigamento superior, etapa fundamental para a continuidade da estrutura.

A proposta do Parque Linear da Ramadinha é oferecer à população um novo espaço de convivência, lazer e esporte, aliado a investimentos em infraestrutura e educação infantil. A iniciativa representa um passo importante para o desenvolvimento urbano da região, com benefícios diretos para a qualidade de vida da comunidade local.

Investimento

A obra deve contemplar uma região de 30 mil metros quadrados e que está inserida no coração do bairro da Ramadinha. Bairros como Ramadinha, Conjunto Severino Cabral e Bodocongó serão contemplados diretamente com a obra, que está orçada em R$ 7,4 milhões. Este montante será destinado tanto para as obras de construção do parque quanto para obras de cerca de 150 pontos de drenagem e esgotamento nas imediações.

No mesmo pacote, um valor de R$ 2,8 milhões será destinado para a construção de uma creche que ficará localizada nas imediações do parque. Investimento que a administração municipal está fazendo para levar lazer e educação de qualidade para a população da região da zona oeste de Campina Grande.

Urbanização da área

O Parque Linear da Ramadinha vai ofertar diversos benefícios para os bairros que serão diretamente beneficiados. Com a criação de áreas verdes, espaços de convivência e opções de lazer, a obra vai transformar a infraestrutura e paisagem urbana da região, e contribuir para uma melhor qualidade de vida dos moradores.

Além disso, o parque vai ajudar na preservação ambiental, haja visto a proximidade com o Canal da Ramadinha, que passará dentro do parque. O projeto também valoriza o entorno e pode atrair novos investimentos para os bairros próximos.

O Parque Linear da Ramadinha, que está localizado entre as ruas Isolda Barros Torquato, Florípedes Coutinho e Pedro Xavier, terá diversos equipamentos públicos, como, por exemplo, playgrounds, quiosques, academias ao ar livre, quadra poliesportiva e quadras de areia, espaço para convivência, espaço multiuso, jardim sensorial, ciclovia, estacionamento para carros e motos, espaço PET, sanitários e pista de caminhada. O espaço do parque também terá acessibilidade.