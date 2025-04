Dom Dulcênio: “Papa Francisco destacou-se pela sua humildade”

Leia trechos da homilia proferida pelo bispo diocesano de Campina Grande, Dom Dulcênio Fontes de Matos, por ocasião da missa celebrada dias atrás em intenção ao pastor que nos deixa.

“Parece que, muitas vezes, temos que improvisar na vida… Mas nem sempre conseguimos, não é? Não nascemos para o improviso… não nascemos para o imprevisto…

“Eu não gostaria que essa simples pregação fosse um aviso fúnebre! É simplesmente Evangelho, é simplesmente vida, é simplesmente dizer um ao outro: somos todos vulneráveis e todos temos uma porta à qual o Senhor um dia baterá.

“Papa Francisco destacou-se pela sua humildade, simplicidade e preocupação com as questões sociais. Porém, nunca! Nunca! Nunca deixou que a Igreja de Nosso Senhor parecesse a instituição ideológica de assistencialismo estéreo, mas a verdadeira instituição de caridade do mundo. A única que dá comida com catequese. E, deveríamos, por meio disso, pedi-lo perdão por muitas vezes que confundimos sua proximidade e seu amor, com ideologias políticas sociais.

