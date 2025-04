Defesa Civil fiscaliza marquises de edifícios no Centro de Campina Grande

A Defesa Civil de Campina Grande, vinculada à Secretaria de Obras (Secob), está intensificando o serviço de fiscalização das marquises de prédios comerciais no Centro de Campina Grande durante esta semana. A ação visa garantir a segurança de pedestres e comerciantes, prevenindo acidentes causados por estruturas comprometidas.

O trabalho está sendo realizado por uma equipe da Defesa Civil, sob o comando do tenente Régis Cavalcante. Além dos agentes da Defesa Civil, a operação conta com a participação de um fiscal de obras e um agente administrativo, que dão suporte às inspeções técnicas.

Durante a fiscalização, mais de 15 lojas já foram notificadas para realizar reparos em suas estruturas. Outras 20 lojas foram orientadas a corrigir problemas em componentes como forros de PVC, estruturas metálicas e revestimentos de Metalinguagem e ACM (Alumínio Composto).

“A gente está dando continuidade ao trabalho das marquises, que observamos que algumas marquises estão ainda com danos. Notificamos e ainda não recuperaram as marquises, então a gente voltou ao Centro para cobrar dos proprietários dos imóveis. Cobramos hoje novamente, vamos continuar cobrando até o final da semana e a gente quer agilidade nesse serviço”, explicou tenente Régis Cavalcante, coordenador da Defesa Civil de Campina Grande.

A iniciativa reforça a preocupação da Prefeitura de Campina Grande em assegurar que as edificações estejam em conformidade com as normas de segurança, principalmente em áreas de grande circulação, como o Centro da cidade.

Fiscalização de imóveis e terrenos abandonados

Além da fiscalização de marquises do Centro de Campina Grande, outra equipe da Defesa Civil está dando continuidade a operação de fiscalização de imóveis e terreno abandonados.

A operação, denominada “Fecha terrenos e casas abandonadas”, conta com a participação de profissionais da Defesa Civil e o objetivo é identificar edificações em situação de abandono, que possam representar riscos à população ou servir de abrigo para ações ilícitas.

Os imóveis identificados em situação de risco ou abandono serão notificados e os proprietários terão o prazo de até 48 horas para procurar a Defesa Civil e tomar as medidas cabíveis.

“Também vamos continuar fazendo o trabalho de fiscalizar terrenos abandonados, casas abandonadas. Então essa semana terão duas guarnições, uma fazendo esse serviço de fiscalização de marquises e a outra a gente vai continuar no serviço dos terrenos e casas abandonadas”, disse Régis.

Canais de Atendimento

A população pode entrar em contato com a Defesa Civil por meio do número 199, pelo telefone (83) 3330-0968 ou através do WhatsApp (83) 99819-9079. O órgão conta com uma equipe completa para atender a população.