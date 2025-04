Podcast: engenheiro explica sobre a produção de silagem de milho

No Sou do Campo, o engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros trouxe orientações práticas sobre a produção de silagem de milho, aproveitando a proximidade do Dia Internacional do Milho.

Ele destacou a importância do planejamento adequado, desde o cálculo da necessidade do rebanho até o ponto correto de colheita, para garantir qualidade e rendimento.

Fábio reforçou ainda a necessidade de tratar a propriedade rural como uma empresa e manter registros atualizados.

O especialista segue à disposição no campus da UEPB, em Lagoa Seca, para auxiliar produtores da região.

Ouça o podcast