Podcast: Associação dos Aposentados e Pensionistas de CG e Região completa 38 anos

Durante participação no programa Conexão Caturité, a Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Campina Grande e Região celebrou seus 38 anos de fundação.

A presidente Rosilene Romualdo Figueiredo destacou a importância do trabalho voluntário realizado em prol dos associados, com foco em orientação, saúde e lazer.

O vice-presidente Romualdo Figueiredo e o diretor Heraldo Moura também participaram do momento, anunciando ações comemorativas, como uma feijoada com música ao vivo no dia 26 de abril e outras atividades voltadas ao bem-estar da população idosa.

A associação reforçou seu papel de representação ativa nos conselhos e na luta por políticas públicas para os idosos.

