Padre convida fiéis para Celebração dos Leigos e ação solidária

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, o padre Carlinhos fez um convite especial à comunidade católica para participar da Celebração dos Leigos e de uma programação solidária promovida pela Paróquia São Pedro e São Paulo, no município de Queimadas.

A Missa em Ação de Graças pelo jubileu dedicado aos leigos acontece no próximo domingo (27), às 10h, na Catedral de Campina Grande. Segundo o padre, o momento é uma oportunidade de reconhecer e valorizar a atuação dos leigos nas paróquias da Diocese.

“Queremos convidar os movimentos leigos das paróquias, representações e todos os leigos comprometidos com a missão da Igreja para estarem presentes na Catedral. Vamos celebrar essa atuação bonita dos nossos leigos comprometidos na missão da Igreja.”

Além da missa, Padre Carlinhos destacou a programação especial que será realizada em Queimadas, com objetivo de fortalecer a vida comunitária e arrecadar recursos para a compra de um carro para a missão pastoral da Paróquia São Pedro e São Paulo.

“Domingo, a partir das 8h da manhã, teremos um torneio de futebol no estádio da cidade. Eu mesmo vou dar o chute inicial. E ao longo do dia, teremos feijoada, ações solidárias e um bingo, às 16h, com prêmios como uma moto, uma TV e um Pix de mil reais. Estamos precisando de um carro, pois usamos um emprestado da paróquia vizinha.”